Grupo organiza dádiva de sangue e medula óssea para ajudar amigo

Um grupo de amigos está a organizar uma ação de recolha de dádivas de medula óssea e sangue em Valença, para ajudar um deles que luta contra uma leucemia.

A iniciativa, prevista para dia 19 de janeiro, vai ser promovida pelo Instituto Português do Sangue, em colaboração com a Câmara Municipal e a Escola Superior de Ciências Empresariais (ESCE) de Valença. A ação vai decorrer naquela escola, entre as 10 horas e as 18 horas.

"Somos um grupo de amigos de Valença que, tendo em comum esta nobre causa, decidiu juntar as suas forças para ajudar um outro amigo que nos é muito querido e que neste momento precisa de ajuda", descrevem os organizadores, referindo que o visado "encontra-se a lutar contra uma doença e por esse motivo precisa urgentemente que encontremos um dador de medula óssea para efetuar um transplante e poder assim prosseguir com a sua vida como tanto merece".

Para o efeito foi criado um evento no Facebook que já conta mais de 300 interessados.

Os organizadores apelam: "Estaremos a ajudar o nosso amigo, mas também centenas de doentes que esperam ansiosamente por esperança".