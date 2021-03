Um homem de 80 anos ficou esta quinta-feira em estado grave, após capotamento do trator agrícola que conduzia, em Gandra, Valença.

Segundo fonte da corporação local de Bombeiros Voluntários, o acidente ocorreu cerca das 17.24 horas, no Lugar de Picões.

A vítima foi transportada "em manobras de reanimação" para a SUB de Monção. Prestaram socorro uma equipa dos Bombeiros de Valença, com uma ambulância e uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) do INEM.