Homem de 84 anos morre atingido por eucalipto em Valença

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 15:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 84 morreu, este sábado, ao ser atingido por um eucalipto em Cerdal, Valença.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Valença, o alerta para a ocorrência foi dado às 14.10 horas. A queda da árvore ocorreu "num local de difícil acesso", no Lugar de Gondim. O óbito foi decretado no local por um médico da VMER do Alto Minho e "para remoção do cadáver, os operacionais tiveram de percorrer cerca de um quilómetro a pé".

Foi acionada uma equipa de psicólogos. Prestaram socorro também nove operacionais com duas viaturas dos Bombeiros e a SIV de Valença, e GNR.