Homem morre após despiste de carro contra árvore em Valença

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 00:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem morreu e outro ficou ferido com gravidade, num despiste de automóvel seguido de embate contra uma árvore na EN 201 em Cerdal, Valença.

O ferido grave é o condutor do veículo, de 56 anos. A vítima mortal é o acompanhante, de 54 anos. Ambos são residentes em Cerdal. O acidente ocorreu cerca das 20.49 horas, na EN201.

De acordo com o Comandante dos Bombeiros de Valença, Miguel Lourenço, o homem de 54 anos, ainda foi transportado de emergência para o hospital de Braga pela VMER do Alto Minho, mas acabou por sucumbir aos ferimentos pelo caminho. O ferido grave foi transportado para o hospital de Viana do Castelo.

Desconhecem-se as circunstâncias em que ocorreu o despiste do automóvel, aparentemente sem envolvimento de outros veículos.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, adiantou que o alerta para o acidente foi dado às 20.49 horas e que a 201 esteve cortada nos dois sentidos até às 22.35 horas.

Para o local foram mobilizados 12 operacionais com cinco veículos dos Bombeiros de Valença, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) local e duas patrulhas da GNR.