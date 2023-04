O primeiro centro de interpretação das fortalezas abaluartadas da raia Portugal-Espanha foi inaugurado este sábado em Valença. A este espaço, instalado no antigo Paiol do Açougue, na fortaleza de Valença, outros se deverão seguir nos municípios de Elvas, Marvão e Almeida, que se uniram em torno do objetivo de criar uma rota turística conjunta.

A Rota das Fortalezas Abaluartadas da Raia pretende assumir-se como "um produto de turismo cultural de âmbito nacional focado na temática do património militar, associado à candidatura a Património da Humanidade" da Unesco", disse o presidente da câmara de Valença, José Manuel Carpinteira.

Inaugurado em Valença primeiro centro de interpretação das fortalezas da raia Foto: Ana Peixoto Fernandes/JN

"O centro interpretativo das fortalezas abaluartadas que hoje inauguramos em Valença é o primeiro de um conjunto de quatro que serão abertos pelos restantes parceiros deste projeto", declarou o autarca. "Estou certo que estes espaços vão valorizar a experiência dos turistas e visitantes que nos escolhem como destino, dando-lhes a conhecer a história do nosso país e a evolução das relações sociais, económicas e culturais de ambos os lados da fronteira, que outrora nos separou e agora nos uniu".

A "fortaleza da paz", como é designada a praça-forte de Valença, dispõe assim, a partir deste sábado, de um centro de interpretação sobre a história dos 1319 quilómetros da fronteira luso-espanhola e também dos seus 75 conjuntos de fortificações, distribuídas pelos dois países vizinhos.

A informação é veiculada através de painéis, mapas e ecrãs táteis. Está exposto algum espólio arqueológico das escavações realizadas na fortaleza e um fardamento do Regimento de Artilharia 4 de Valença.

A inauguração contou com a presença do Secretário de Estado do Turismo, Nuno Fazenda, que sublinhou a importância da "valorização do território", com projetos como o da rota da fortalezas, para a pujança do turismo em Portugal. E considerou também que é necessário "qualificar recursos humanos" e "reforçar a competitividade e sustentabilidade" do tecido empresarial do setor.

"As empresas têm de estar na linha da frente, como motor da economia", afirmou, recordando que estão disponíveis atualmente novos apoios.

"Na próxima semana teremos novos avisos do Portugal 2030 para apoio às empresas, num total de 400 milhões de euros, onde cabem todas as empresas, incluindo as da área do turismo", indicou.

Também presente na cerimónia inaugural, esteve Luís Pedro Martins, do Turismo Porto e Norte de Portugal (TPNP), que sublinhou que 2023 apresenta-se já como um possível "ano de recordes", face à retoma após a pandemia. "A região Norte foi a única que cresceu em todos os indicadores. Nos hóspedes, no número de dormidas e nos proveitos que cresceram acima da média nacional. A média nacional foi de 13 por cento, e nós atingimos 22 por cento", disse. "Tudo indica que em 2023, apesar das circunstâncias de ainda termos uma guerra na Europa, poderemos estar a iniciar um novo recorde".

A inauguração do centro interpretativo na fortaleza de Valença ficou marcada pela recriação de um desfile militar de época pelas ruas da zona histórica, proporcionado pelo município de Almeida. Foram ainda instaladas no exterior do novo espaço oficinas temáticas de balística, armas de infantaria, farmácia e trajes de época, com militares a preparar pólvora e a disparar um canhão.