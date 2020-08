Incêndio destrói habitação de família de emigrantes em Valença

Um incêndio destruiu totalmente, esta madrugada, uma habitação em ​​​​​​​Arão, Valença, que se encontrava ocupada por uma família de emigrantes em França.

Segundo fonte dos Bombeiros de Valença, três adultos e cinco crianças foram realojados em casa de familiares na mesma freguesia.

O incêndio, de origem ainda desconhecida, ocorreu no Lugar de Arrequeixo, cerca das 4.04 horas. "Quando os meios chegaram ao local, a casa estava totalmente tomada pelo fogo, com chamas as sair pelas janelas e portas. A família já se encontrava lá fora. Não houve feridos, nem necessidade de assistir ninguém", informou a fonte, referindo que o fogo também não afetou outras casas, já que o incêndio atingiu uma "habitação isolada".

Prestaram socorro dez operacionais com quatro viaturas dos Bombeiros de Valença e a GNR.