Iniciada construção de ciclovia que liga Fortaleza de Valença ao centro urbano

A Câmara de Valença anunciou esta terça-feira que começou a ser construída uma ciclovia com 2800 metros, que ligará os principais pólos da cidade: a fortaleza e o centro urbano.

"Valença quer melhor ambiente, mais qualidade de vida e menos CO2. O novo percurso ciclável ligará as Portas do Sol, na Fortaleza de Valença, ao Centro Coordenador de Transportes, à Estação dos ​​​​​​​Caminhos de Ferro e praça de táxis, ao Centro de Interpretação da Ecopista do Rio Minho e à Escola Superior de Ciências Empresariais", informa o município. De acordo com o município, a nova rede ciclável representa um investimento de 633 mil euros e deverá estar concluída até ao final de 2020.

O presidente da autarquia, Manuel Lopes, considera que "as cidades hoje têm de ser planificadas de forma diferente, têm de ser pensadas para proporcionar a maior qualidade de vida aos seus habitantes".

