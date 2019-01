Acidente com três viaturas faz quatro feridos em Valença

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 23:32 Facebook

Uma colisão entre dois carros e um veículo pesado, ocorrida cerca das 22 horas desta terça-feira, na Estrada Nacional 13, em Gandra, Valença, provocou um ferido grave e três ligeiros.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o trânsito naquela via encontrava-se cortado nos dois sentidos, pelas 23.30 horas.

O homem que ficou em estado grave foi transportado pela ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valença para o hospital distrital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM). Os restantes feridos também foram encaminhados para a mesma unidade hospitalar.

Envolvidos nos socorro, estão 13 operacionais com cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários de Valença e três patrulhas da GNR.