Funcionária da CP deu alerta para possível bomba na estação de Valença

Um alerta de engenho explosivo na linha férrea, cerca das 15.00 horas desta segunda-feira, obrigou à mobilização de meios para a estação da CP de Valença. Foi uma funcionária da CP que alertou as autoridades.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, além dos operacionais mobilizados para eventual socorro, está já a caminho do local uma brigada de minas e armadilhas da GNR.

O alerta que terá sido dado via IP de Campanhã, dando conta a presença de explosivos "entre a linha 1 e 2 da estação de Valença". Estão no local os Bombeiros de Valença com duas viaturas e seis operacionais. E uma patrulha da GNR.