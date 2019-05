Restabelecida circulação na Linha do Minho após acidente na via em Valença

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 12:58 Facebook

A Linha do Minho esteve encerrada hoje, durante mais de duas horas,na zona de São Pedro da Torre, Valença, devido a um acidente na via.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, a interrupção verificou-se entre as 11.35 horas e as 13.58 horas, tendo a composição envolvida no sinistro saído do local, às 12.45 horas.

Segundo fonte da GNR a circulação na via esteve interrompida devido ao atropelamento de um indivíduo sexo masculino com 30 anos idade