Carro atropela romeiros e mata homem de 75 anos numa festa em Valença

Um morto e quatro feridos ligeiros foi o resultado de um acidente ocorrido cerca da meia-noite de ontem durante uma festa em Ganfei, Valença.

Segundo informação do Comandante da corporação de Bombeiros local, Miguel Lourenço,tratou-se de um atropelamento de romeiros na festa da Sra. Da Esperança, no lugar de Azenhas, freguesia de Ganfei. Resultaram 5 feridos , sendo 4 ligeiros transportados para o hospital de Viana do Castelo e um grave, um homem é com 75 anos, que seria transportado para hospital de Braga.

No entanto, face ao agravamento do seu estado durante a viagem deu entrada no Hospital de Ponte de Lima onde acabou por falecer. No local estiveram os Bombeiros de Valença 4 viaturas e 8 operacionais, a SIV local, a VMER de Viana do Castelo e uma ambulância dos Bombeiros de Monção.