Cem clássicos aceleram sábado na Rampa do Faro em Valença

Uma centena de carros clássicos vão participar, sábado, numa reedição da Rampa do Monte do Faro, em Valença.

A prova regressa ao fim de 46 anos de interregno, com a participação de automóveis como o Alfa Romeo 2.000 Berlina, Toyota Celica GT Four, Datsun 240 Z, Citroen AX Gti, Lancia Delta HF Integrale, o MG B, Lotus Elan e o Morgan.

Segundo fonte da Câmara Municipal de Valença, que apoia o Viana Motor Clube na organização do evento, o percurso terá "uma extensão total de cinco quilómetros, sempre a subir, com duas mangas de manhã e três à tarde".

A prova decorrerá "entre o cruzamento da Seara (Valença) / Azenhas (Ganfei) e o Santuário da Senhora do Faro", condicionando a circulação do trânsito entre as 8 e as 19 horas. E contará com a presença do Cortina Lotus, que venceu da Rampa do Faro de 1970. A última edição da prova decorreu em 1973.