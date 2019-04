Colisão em Valença fez um morto e cinco feridos

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 10:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 34 anos morreu numa colisão entre três veículos ligeiros de passageiros, em Ganfei, Valença. Do acidente resultaram ainda dois feridos graves e três feridos ligeiros.

O acidente ocorreu sábado, cerca das 23.30 horas, na Estrada Nacional 101 (Valença-Monção), que esteve cortada, segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo.

O trânsito foi restabelecido durante a madrugada.

Estiveram envolvidos no socorro as corporações de Bombeiros de Valença e Monção, com 23 operacionais e oito viaturas, as VMER de Viana do Castelo e Braga, as SIV de Melgaço e Valença e GNR.

No local estiveram o Comandante Operacional Municipal da Proteção Civil e o presidente da Câmara de Valenca.