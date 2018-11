Colisão violenta entre pesado e ligeiro provoca um ferido em Valença

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:01 Facebook

Um homem com cerca 50 anos ficou ferido num violento acidente ocorrido esta sexta-feira, às 11.12 horas, na Estrada Nacional 13 em S. Pedro da Torre, Valença.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Valença, a vítima, condutor do ligeiro e que teve de ser desencarcerado, "sofreu ferimentos numa mão e queixava-se de dores na cervical, pelo que foi considerado ferido leve a moderado". Foi transportada para o hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) em Viana do Castelo.

A mesma fonte descreveu que o ligeiro de passageiros "foi colhido pelo pesado num cruzamento e fez várias piruetas, acabando os veículos envolvidos "por ir parar cada um para seu lado da estrada".

Prestaram socorro os Bombeiros e a SIV de Valença.