Condutor de motociclo morre em colisão na EN101 em Valença

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 12:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 68 anos faleceu este domingo, às 10.03 horas, na sequência de uma colisão entre o motociclo que conduzia e um veículo ligeiro na Estrada Nacional 101, em Ganfei, Valença.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, a via, que liga Valença e Monção, encontra-se cortada nos dois sentidos.

Estão no local os Bombeiros de Valença, a VMER de Viana do Castelo, a SIV de Melgaço e GNR. O corpo da vítima, um residente na freguesia de Ganfei, será transportado para o IML de Viana do Castelo.