Corpo de pescador desaparecido encontrado no rio Minho

Foi encontrado esta quinta-feira, pelas 15.30 horas, junto à ponte internacional de Valença, o corpo do pescador desaparecido, há cerca de um mês, durante a madrugada, depois de ter saído de casa para colocar redes numa pesqueira em Messegães, Monção.

Segundo o Comandante da Capitania do Porto de Caminha, Pedro Cervaens, o cadáver "foi localizado por uma patrulha da Polícia Marítima (PM) a boiar no rio Minho e trazido para as margens, com a recurso a uma embarcação".

Junto com o corpo já em decomposição, foram encontradas "as chaves da viatura e o telemóvel" do desaparecido e tanto o vestuário, "calças e camisola", e "algumas características físicas", indicam que se trata de Armando Barreiros, de 56 anos. "Já contactamos a família que identificou os objetos. Temos fortes indícios de que é o pescador, mas o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo, onde a autópsia será conclusiva", declarou Pedro Cervaens.

Armando Barreiros, proprietário de várias pesqueiras (estruturas em pedra nas margens do rio, onde são colocadas redes para pescar lampreia) no rio Minho, desapareceu na madrugada de 11 de fevereiro. O alerta foi dado de manhã pela mulher, ao não ter notícias do marido. No local da pesqueira, onde o homem chegou a colocar a rede, foi encontrada apenas a sua viatura.