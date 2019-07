Ana Peixoto Fernandes Hoje às 20:48 Facebook

O despiste de um motociclo provocou um ferido grave, este domingo, cerca das 16.06 horas, em Cerdal, Valença.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), o sinistro ocorreu na Estrada Nacional 201. A vítima foi transportada para o hospital de Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) em Viana. No local estiveram uma viatura com dois operacionais dos Bombeiros Voluntários, e a SIV de Valença. A GNR tomou conta da ocorrência.