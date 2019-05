Dia Nacional do Sapador Florestal assinalado pelas 26 equipas do Alto Minho

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:41 Facebook

O Dia Nacional do Sapador Florestal foi hoje assinalado no Alto Minho, pelas 26 equipas que trabalham nas florestas da região.

Um total de 130 sapadores florestais estiveram reunidos no aérodromo de Cerval (Valença), onde funciona um Centro Intermunicipal de Proteção Civil. As equipas que servem dez concelhos (Viana do Castelo, Ponte de Lima, Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Paredes de Coura, Valença, Vila Nova de Cerveira, Caminha, Monção e Melgaço), participaram numa ação de formação promovida pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Segundo fonte da Câmara Municipal de Vila Nova de Ceveira, um representante do ICNF, Marcos Coutinho, anunciou que, nos próximos meses, vão ser seis das viaturas de sapadores que operam no Alto Minho.