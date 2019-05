Duas mulheres feridas em colisão na EN 13 em Valença

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:07 Facebook

Uma mulher com 83 anos e outra com 28 ficaram feridas em resultado de uma colisão entre duas viaturas ligeiras, esta quarta-feira cerca das 12.21 horas, na Estrada Nacional 13, em São Pedro da Torre, Valença.

Segundo o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Valença, Miguel Lourenço, uma das vítimas teve de ser desencarcerada e o acidente obrigou ao corte de via no sentido norte-sul durante cerca de meia hora.

As duas mulheres foram transportadas para o hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) em Viana do Castelo.

Prestaram socorro 10 operacionais com quatro viaturas dos Bombeiros de Valença e quatro patrulhas da GNR.