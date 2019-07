Embarcação com seis pessoas a bordo embate em rocha no rio Minho

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:44, atualizado às 19:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma embarcação de recreio com seis pessoas a bordo, embateu, este domingo à tarde, numa rocha no rio Minho, em Verdoejo, Valença.

O barco começou a meter água devido a um rombo no casco e os ocupantes tiveram de pedir socorro. O Comandante do Porto de Caminha, Pedro Cervaens, declarou ao JN que "foi feito o tamponamento do rombo e recuperada alguma flutuabilidade da embarcação", que está a ser rebocada para o pontão mais próximo, em S. Pedro da Torre, por uma embarcação espanhola.

Os tripulantes, todos portugueses e que inicialmente se refugiaram numa plataforma próxima da margem, regressaram ao barco e seguem também para São Pedro da Torre. Não há feridos.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta para o incidente foi recebido às 17.46 horas. Os meios de salvamento encontram-se no local. Não há informação sobre a existência de feridos.

Foram mobilizados os Bombeiros de Valença, com uma viatura e uma embarcação, e meios da Polícia Marítima de Caminha e da Comandancia Naval do Miño.