Encontrado corpo de homem no rio Minho

Um cadáver de um homem aparentando à volta de 60 anos de idade foi encontrado na manhã deste domingo, cerca das 10 horas, no rio Minho em Valença.

Segundo fonte dos bombeiros locais, o corpo encontrava-se "a cerca de cinco metros na margem", no lugar da Urgeira, nas imediações da ponte metálica que liga aquela cidade a Tui (Galiza).

No local encontram-se elementos daquela corporação e da Polícia Marítima de Caminha.

De acordo com o Comandante da Capitania do Porto de Caminha, Pedro Cervaens, suspeita-se que possa tratar-se de "um homem com 63 anos que se encontrava desaparecido há cerca de um dia e meio".