ESCE preenche todas as vagas na 1.ª fase de acesso ao Ensino Superior

A Escola Superior de Ciências Empresariais (ESCE) do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, em Valença, preencheu todas as vagas das suas quatro licenciaturas na 1.ª Fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior.

Os dados foram divulgados pela própria escola que se mostra bastante satisfeita com a preferência crescente dos estudantes. "Depois dos excelentes resultados que obtivemos no ano letivo passado, em que preenchemos a totalidade das vagas na 2ª fase pela primeira vez em 15 anos, estamos muito satisfeitos por este ano termos completado a totalidade das vagas logo na 1ª fase, o que nos coloca no topo das preferências no ensino superior a nível nacional, em particular no norte do país", disse o Diretor da Escola, João Paulo Vieito.

