Hoje às 18:38, atualizado às 18:39 Facebook

Twitter

Partilhar

A Festa das Tasquinhas de Valença vai decorrer entre os dias 5 e 7 de abril e apresentar 82 petiscos e 24 pratos tradicionais, informou a Câmara local.

O festival, designado "Sabores da Aldeia", vai servir, entre outros, anho no forno com arroz pingado, rojões à minhota, pratos de bacalhau, porco no espeto, leitão no caixotem, entre outras iguarias.

Leia mais em Alto Minho TV