Festival "Sabores da Lampreia" começa na próxima sexta-feira

Milhares de visitantes são esperados entre a próxima sexta-feira e domingo, na freguesia de S. Pedro da Torre, em Valença, para a 10.ª edição do Festival Gastronómico Sabores da Lampreia.

O evento promete, uma vez mais, dar a conhecer e a provar aos visitantes as mais variadas formas de confecionar este prato típico da região. A época da lampreia no Vale do Minho está a começar. Até 15 de abril, várias dezenas de restaurantes da região elegem a lampreia Rainha e fazem dela os mais saborosos pratos.

