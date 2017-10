Fogo em Valença toma "proporções alarmantes"

Hoje às 15:37 Facebook

O incêndio que deflagrou este domingo à tarde na freguesia de Ganfei, Valença (Viana do Castelo), está a tomar proporções alarmantes.

"O fogo lavra no Monte de Faro, em Ganfei, as chamas dirigem-se agora para Sanfins. Está a tomar proporções alarmantes devido às altas temperaturas e o vento forte de sul. Está a ser difícil controlar. No terreno, está apenas a 'prata da casa', os bombeiros voluntários e os sapadores florestais de Valença. Não há meios aéreos", afirmou Jorge Mendes, presidente da Câmara de Valença.

O autarca social-democrata disse "que os meios aéreos estão empenhados no incêndio em Monção por se tratar de um caso mais grave mas que a situação em Valença é imprevisível".

"Estamos a lutar com os nossos bombeiros e sapadores, sem mais ninguém", frisou, adiantando que o fogo lavra "em zona de mato, sobretudo em terrenos baldios, da Europac e da Câmara Municipal que se encontravam limpos", adiantou.

O incêndio mobilizava 20 operacionais e seis viaturas pelas 15 horas, de acordo com informação disponível no site da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).