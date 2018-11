Hoje às 16:43 Facebook

Valença acolhe entre 6 e 9 de dezembro mais uma edição da Fortaleza de Chocolate.

A iniciativa, a ter lugar na Fortaleza de Valença - em especial na Praça da República, no Largo do Bom Jesus e no Jardim das Amoreiras - vai contar com várias dezenas de expositores. Muitos doces e produtos à base de chocolate não vão faltar.

