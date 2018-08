GNR faz levantamento de danos da explosão de Tui em Portugal

Ana Peixoto Fernandes 24 Maio 2018 às 15:23 Facebook

A Câmara Municipal de Valença emitiu esta quinta-feira um aviso à população do concelho, para que se dirija ao posto local da GNR para registar eventuais danos sofridos com a explosão de ontem de um armazém de pirotecnia clandestino em Tui.

Em comunicado, a autarquia informa que "a GNR de Valença está a coordenar com o Posto Misto de Tui (Centros de Cooperação Policial e Aduaneira) esta informação para posteriormente validarem, junto da Guardia Civil, e encetar mecanismos no sentido da sua resolução".

A onda de choque provocada pela explosão de ontem foi tão violenta que atingiu vários edifícios públicos e habitações, partindo vidros, portas e janelas, na zona de Valença. Arrancou uma porta da escola primária de Ganfei, freguesia situada do outro lado do rio Minho, frente a Guillarei, onde ocorreu a tragédia.

A Câmara de Valença refere esta quinta-feira que "estão a ser acionados os mecanismos de apoio necessários" para reparar os danos em edifícios localizados nas freguesias fronteiriças do concelho. "Todos os proprietários que sofreram danos nas habitações e outros, devem dirigir-se à GNR do Posto de Valença e apresentar relação dos danos causados, com estimativa de prejuízos e anexar fotografias para registo", avisa.

Em Guillarei, o rebentamento do armazém clandestino de material pirotécnico, provocou uma cratera, destruindo totalmente cerca de 20 casas e várias viaturas, matando pelo menos duas pessoas e ferindo 26.