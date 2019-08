Hoje às 16:58 Facebook

A freguesia de Gondomil, em Valença, vai acolher o Festival Gastronómico Sabores do Anho, nos dias 31 de agosto e 1 de setembro.

Esta é a sexta edição do evento, e é mais uma oportunidade de saborear o anho no forno, com arroz pingado, à moda antiga.

