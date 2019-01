Linha do Minho interrompida após atropelamento mortal

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 21:01 Facebook

A linha ferroviária do Minho foi interrompida na noite deste domingo após um homem de 54 anos ter sido colhido mortalmente por um comboio, em Valença.

O atropelamento ocorreu numa zona de atravessamento sem guarda, em Chamosinhos, São Pedro da Torre. O comandante dos bombeiros de Valença disse ao JN que tudo indica que possa tratar-se de um suicídio.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), o atropelamento ocorreu cerca das 19.51 horas, e cerca das 20.37 horas foi ativada uma equipa de psicólogos para assistir familiares da vítima que se encontram no local.

Envolvidos no socorro estão os Bombeiros Voluntários de Valença, INEM, VMER e uma SIV, num total de 17 operacionais e sete viaturas. A GNR também está no local. Ainda se desconhecem as causas da ocorrência.