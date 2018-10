Ana Peixoto Fernandes Hoje às 21:32 Facebook

O Papa Francisco recebeu na manhã desta quarta-feira, das mãos do presidente da Câmara de Valença, Jorge Mendes, uma imagem em miniatura de S. Teotónio, o primeiro santo português.

A réplica da escultura original existente em Ganfei, Valença, foi entregue pelo autarca com "emoção", com objetivo de a fazer "constar na Galeria dos Santos no Vaticano".