Incêndio em Valença combatido por 170 operacionais

Um incêndio de grandes proporções em Cerdal, Valença, mobiliza esta quinta-feira de manhã 171 operacionais, 54 veículos e quatro meios aéreos.

Segundo informação do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o fogo começou cerca das 21.20 horas de quarta-feira, em zona florestal no Lugar Gondelim, e continua a lavrar com intensidade. O vento tem sido uma das maiores dificuldades no combate às chamas.

Estão envolvidas as corporações de Bombeiros de Valença, Vila Nova de Cerveira, Caminha, Monção e Paredes de Coura.