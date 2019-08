Hoje às 18:16 Facebook

Twitter

Partilhar

O Jardim Municipal de Valença vai ser palco, na próxima segunda-feira, de uma Fun Color. A iniciativa, integrada nas Festas em Honra de N.ª Sr.ª do Faro, visa também celebrar o Dia Internacional da Juventude.

A participação tem um custo de cinco euros. É aberta a todas as idades. O início está marcado para as 17 horas. A animação estará a cargo do DJ Steven Rod.

Leia mais em Rádio Vale do Minho