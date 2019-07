Hoje às 16:11 Facebook

Mais de 500 pessoas já passaram por Valença para participar no BlueWays, que decorre até ao próximo domingo. Os números foram avançados esta quarta-feira à Rádio Vale do Minho por José Monte, vereador da Cultura e do Desporto, considerando que a iniciativa "está a ser um êxito total".

Passeios de barco, de kayak, cursos de iniciação ao paddleboard e passeios de bicicleta pelas margens do rio Minho são algumas das atividades grátis, integradas no projeto BlueWays.

