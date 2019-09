Ana Peixoto Fernandes Hoje às 10:40 Facebook

Uma mulher de 46 anos ficou, esta quarta-feira, em estado grave numa colisão entre um motociclo e um veículo ligeiro, em Friestas, Valença.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o acidente ocorreu cerca das 07.39 horas e a vítima foi transportada para o hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) em Viana.

Prestaram socorro dois operacionais com uma viatura dos Bombeiros de Monção e a SIV de Valença.