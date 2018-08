Mulher fica com "40 por cento do corpo queimado" após manusear líquido inflamável

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:01 Facebook

Um mulher com 56 anos sofreu queimaduras graves em cerca de "40 por cento do corpo", quando manuseava um líquido inflamável na sua habitação em Boivão, Valença.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários locais, o incidente ocorreu cerca das 12.01 horas, tendo a vítima sido atingida no rosto, tórax, abdómen e numa perna.

Devido à gravidade das queimaduras, de segundo e terceiro graus, a mulher foi transportada de urgência num helicóptero do INEM para o hospital de São João do Porto. Prestaram socorro operacionais dos Bombeiros de Valença e a VMER de Viana do Castelo.

Desconhecem-se as circunstâncias em que se registou a ocorrência.