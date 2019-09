Mulheres reforçam corpo de Bombeiros de Valença nos 100 anos da instituição

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:32 Facebook

Três mulheres, uma delas com mais de 40 anos, e dois homens, vão reforçar os Bombeiros Voluntários de Valença no próximo domingo, dia em que a instituição comemora 100 anos.

Segundo o comandante Miguel Lourenço, os restantes bombeiros recém-formados têm idades compreendidas entre 20 e 25 anos. Atualmente, aquela corporação é composta por 44 elementos, dez dos quais são mulheres, sendo que 23 pertencem aos quadros da instituição.

O centenário dos Bombeiros de Valença está ser comemorado por estes dias e atingirá o seu ponto alto no domingo, com cerimónias durante todo o dia, a que assistirão vários convidados de honra, entre eles o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Além do ato de integração dos cinco novos bombeiros e de outros momentos, as comemorações contemplarão também a entrega pelo governante de uma medalha de reconhecimento pelos serviços prestados pela corporação. E ainda a apresentação de uma nova ambulância, no valor de 50 mil euros, comprada com verbas resultantes de um peditório realizado naquele concelho.

No sábado o corpo de bombeiros realiza um "Dia aberto", que culmina com a atuação de um grupo musical (os "Sexta às 9") à noite no próprio quartel. As comemorações encerram dia 9 de novembro com um seminário sobre o futuro do voluntariado nos bombeiros.