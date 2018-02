Octogenário sofre queimaduras nas mãos e pernas quando fazia queimada

Hoje às 16:58 Facebook

Um homem de 86 anos sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus nas mãos e pernas, esta segunda-feira, na sequência de uma queimada que estava a realizar na freguesia de Cerdal, Valença, disse à Lusa o comandante dos bombeiros locais.

De acordo com Miguel Lourenço, o alerta às autoridades foi dado cerca das 14.35 horas por uma vizinha do idoso que o viria a encontrar "caído junto à fogueira e rodeado de chamas".

"O idoso estava a fazer uma queimada no monte e, por razões ainda por apurar, caiu junto à fogueira que, entretanto, se transformou num pequeno incêndio", explicou o comandante dos bombeiros voluntários de Valença.

O homem "foi socorrido no local pelos meios do INEM dos bombeiros e pela ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valença, tendo sido conduzido ao Serviço de Urgência Básico (SUB) de Monção".

Combateram o incêndio três operacionais, apoiados por uma viatura.