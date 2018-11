Condutor morre depois de ser derrubado de viaduto por pesado em Valença

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 22:41 Facebook

Twitter

Um homem de 42 anos morreu esta quarta-feira à noite na sequência de um acidente com um pesado de mercadorias, que se despistou no IP1 em Cristelo Côvo, Valença.

O pesado, com matrícula espanhola e carregado com lenha, derrubou o veículo ligeiro de um viaduto com "mais de 15 metros de altura".

Do acidente, ocorrido cerca das 21.20 horas, resultou uma vítima mortal, o motorista do ligeiro, de 42 anos. Foram assistidos no local e recusaram transporte, dois feridos leves, os condutores do camião e de uma segunda viatura também atingida, mas que não foi projetada.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, ao despistar-se, o camião, que seguia no sentido Espanha-Portugal, galgou um separador central da via e largou a mercadoria. Colheu dois automóveis que seguiam no sentido contrário.

Devido ao acidente, o IP1, que dá acesso à A3 (Porto-Valença) foi cortado nos dois sentidos. Prestaram socorro 14 operacionais com seis viaturas dos Bombeiros Valença, a SIV local, a VMER de Viana do Castelo e várias patrulhas da GNR.