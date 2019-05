Sexagenário morre à mesa de restaurante em Valença

Ana Peixoto Fernandes Ontem às 22:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem com 68 anos faleceu esta quarta-feira à noite, vítima de paragem cardiorespiratória, quando jantava num restaurante junto à fronteira em Valença.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, trata-se de um cidadão português. O alerta para o caso foi dado cerca das 20.04 horas.

No local estiveram uma ambulância e a SIV de Valença, com quatro operacionais A vítima não resistiu, apesar das tentativas de reanimação. O cadáver ia foi removido do local para o IML de Viana do Castelo.

A GNR tomou conta da ocorrência.