Trabalhador em estado grave após queda de trator em Valença

Um trabalhador de 49 anos ficou, esta sexta-feira, em estado grave após cair de um trator em São Julião, Valença.

Segundo fonte dos Bombeiros locais, a queda ocorreu numa altura em que a vítima se encontrava a trabalhar no abate de árvores, num monte da freguesia. O alerta para o incidente foi recebido cerca das 9.38 horas.

O madeireiro foi transportado para o hospital de Viana do Castelo pela SIV de Valença. No local esteve a GNR e a corporação de Bombeiros de Valença, com duas viaturas e quatro operacionais.