Trail noturno voltou a ser um êxito

Hoje às 20:06 Facebook

Twitter

Cerca de 400 participantes deram, sábado, corpo a mais uma edição do Urban Trail Night Eurocidade. Uma prova de atletismo que ligou Valença a Tui, num total de 14 quilómetros.

"Estou muito satisfeito. Estamos a manter o nível de uma prova que se mantém em destaque", disse o vereador do Desporto na Câmara de Valença à Rádio Vale do Minho. No entanto, a esmagadora maioria dos atletas falava espanhol. "O desposto está mais vincado nos nuestros hermanos do que aqui em Portugal. Se bem que, de ano para ano, os portugueses começam a ser mais praticantes das diversas modalidades que passam não só pelo atletismo mas também pelo BTT entre outras", referiu José Monte.

Leia mais em Radio Vale do Minho.