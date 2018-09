Um morto numa colisão de motorizada com ligeiro em Valença

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:14 Facebook

Um homem de 76 anos morreu, esta tarde de terça-feira, quando a motorizada (ciclomotor) que conduzia colidiu com um veículo ligeiro, numa estrada secundária na União de Freguesias de S. Julião e Silva, Valença.

Segundo fonte dos Bombeiros de Valença, a vítima ainda foi transportada "em manobras de reanimação" para o Serviço de Urgência Básica de Monção, mas acabou por falecer. A confirmação do óbito foi feita ao JN por fonte do Comando Territorial de Viana do Castelo.

O acidente ocorreu cerca das 16.20 horas. Registou-se uma segunda vítima, que sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada para o hospital de Viana do Castelo. Prestaram socorro 13 operacionais em cinco viaturas das corporações de Bombeiros de Valença e Vila Nova de Cerveira, e GNR.