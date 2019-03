Valença cria ciclovia com três quilómetros na zona urbana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:18 Facebook

A Câmara de Valença anunciou esta quarta-feira que vai ser construída naquela cidade uma ciclovia com cerca de três quilómetros, que ligará a fortaleza ao centro urbano.

Segundo a autarquia, a obra representa um investimento de 636 mil euros e deverá avançar ainda este ano com um prazo de execução de um ano.

"Valença quer mais bicicletas, mais saúde e menos CO2 na cidade. O novo percurso ciclável ligará as Portas do Sol, na Fortaleza de Valença, ao Centro Coordenador de Transportes, à Estação dos Caminhos de Ferro / praça de táxis, ao Centro de Interpretação da Ecopista do Rio Minho e à Escola Superior de Ciências Empresariais", informa a Câmara Municipal, referindo que "a obra decorre no âmbito do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Valença e pretende criar um corredor ciclável ligando o centro histórico, com a área central da cidade e os principais pontos de fluxo de mobilidade da cidade".