Valença: novo ano escolar com medidas inovadoras

Bolsas de estudo, School 4All Valença, manuais e fichas escolares, passes, transportes, cantinas, prolongamento de horário, Atividades de Enriquecimento Curricular, natação e judo são algumas das medidas que Valença vai proporcionar aos alunos.

A Câmara Municipal, em colaboração com as Juntas de Freguesia, procedeu à manutenção de todos os edifícios dos Jardins-de-Infância e Escolas básicas do concelho. Uma medida que pretendeu capacitar os estabelecimentos de ensino com as melhores condições para a receção à comunidade escolar.

