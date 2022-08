Menina nasce a caminho do hospital com ajuda dos Bombeiros de Valença

Uma bebé nasceu na madrugada desta terça-feira, a caminho do hospital, com o auxílio dos Bombeiros Voluntários de Valença.

A criança é o segundo filho de uma mãe com 22 anos, residente em Cerdal, Valença. Nasceu com a ajuda dos Bombeiros Cátia Malheiro e Filipe Castro.

Segundo informação divulgada pela corporação, o parto aconteceu "após ficar determinada a impossibilidade de chegar à unidade hospitalar de Viana do Castelo" atempadamente.

"Acompanhados pela equipa da SIV Valença do INEM, [os bombeiros] efetuaram o parto com sucesso e, após a devida estabilização da bebé e progenitora, retomaram a viagem à ULSAM Viana do Castelo, onde ambos se encontram sãos e salvos", informa a corporação na sua página oficial de Facebook, onde parabeniza os bombeiros, assim como as equipas da SIV Valença e VMER Viana do Castelo.