Motociclista de 49 anos morre numa colisão em Valença

O condutor de um motociclo, com 49 anos, morreu este sábado, após colisão com uma viatura ligeira de passageiros no IP1 em Valença.

De acordo com informação do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viana, o acidente ocorreu cerca das 17.17 horas no sentido sul - norte no IP1, na saída da A3, junto a um cemitério em Valença.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o óbito foi declarado no local.

Prestaram socorro 12 operacionais com seis viaturas dos bombeiros, ambulância Suporte Imediato de Vida (SIV) e GNR de Valença, e Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Alto Minho.