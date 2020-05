Mulher com 26 cães em casa atacada pelos próprios animais em Valença

Uma mulher de 53 anos ficou ferida, esta terça-feira, em ambos os braços, após ser atacada pelos próprios cães em Valença.

De acordo com fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a vítima vive com "26 cães" na habitação, situada na freguesia de Gandra, em circunstâncias que ainda não foram apuradas.

O Comandante dos Bombeiros locais, Miguel Lourenço, informou que aquela corporação foi alertada para um ataque de cães pelas 13:16 horas.

A vítima foi mordida pelos animais "nos dois membros superiores" e foi transportada para o hospital da ULSAM em Viana do Castelo.

No local estiveram duas viaturas dos bombeiros de Valença com cinco elementos.

O caso foi entregue ao CEPNA (GNR) de Viana do Castelo e reportado ao veterinário Municipal de Valença, que segundo fonte da GNR, alegou "desconhecer a situação".

"Vão ser averiguadas as condições de salubridade e se está tudo bem em relação aos cães. Não é normal 26 cães numa casa, a não ser que seja um canil", referiu a mesma fonte.