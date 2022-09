Mulher de 84 anos morre num despiste em Valença

Uma mulher com 84 anos morreu e outra, com 46, ficou em estado grave, num despiste de uma viatura na Estrada Municipal (EM) 508, em Gondomil, Valença. O acidente aconteceu às 15.27 horas desta segunda-feira.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Valença, a vítima mortal faleceu numa ambulância da corporação quando esta se dirigia ao encontro da VMER do Alto Minho. A mulher que sofreu ferimentos graves foi transportada para o hospital da ULSAM em Viana do Castelo.

As duas vítimas vivem em Monção.

No local estiveram os Bombeiros de Valença, com oito operacionais e duas viaturas, uma SIV, a VMER do Alto Minho e a GNR, com elementos do NICAV.

O corpo da idosa foi transportado para o Instituto de Medicina Legal, em Viana do Castelo. Desconhecem-se as circunstâncias em que o acidente ocorreu.