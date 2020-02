Hoje às 15:05 Facebook

A Câmara Municipal de Valença está a requalificar as estruturas de madeira da marginal da Senhora da Cabeça, na Ecopista do Rio Minho, em Cristelo Côvo.

O conjunto de intervenções em curso pretendem resolver os problemas estruturais provocados pelo desgaste da via que já tem 16 anos. Tábuas soltas e partidas, vigas podres, e alguns buracos por ausência de tábuas, já não davam as condições ideais e de segurança a esta via.

