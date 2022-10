Obra na rede trava desperdício de "70 milhões de litros de água por ano" em Valença

A empresa Águas do Alto Minho anunciou a conclusão de uma obra de remodelação de 11 quilómetros de rede de abastecimento em Valença, que irá evitar desperdício de cerca de 70 milhões de litros de água.

Segundo comunicado divulgado pela empresa, que gere os sistemas de abastecimento de sete municípios do distrito de Viana do Castelo, trata-se da renovação da rede na Estrada Nacional 101, cuja empreitada foi iniciada em fevereiro e custou cerca de 630 mil euros.

"Conjugado este investimento de renovação de redes com os investimentos de criação de zonas de monitorização e controlo, no âmbito dos quais foram instalados caudalímetros e válvulas de controlo de pressão, é possível concluir que estas obras evitarão o desperdício anual de 70 mil metros cúbicos ou seja 70 milhões de litros de água, no troço de rede de abastecimento de água ao longo da E.N.101 no município de Valença" informa a Águas do Alto Minho.

Refere ainda que aquele investimento foi cofinanciado pelo POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos - no âmbito de "uma operação que totaliza cerca de 14 milhões de euros para melhoria da eficiência hídrica nos municípios de Arcos de Valdevez, Caminha, Paredes de Coura, Ponte de Lima, Valença, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira".